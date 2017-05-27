Роналду откупился от тюрьмы

Налоговое ведомство заподозрило спортсмена в неуплате €8 млн евро в период с 2011 по 2014 год. Однако инспекторы долгое время не могли прийти к единому мнению насчет виновности футболиста, так как в 2014 году он выплатил часть суммы, внеся ее в налоговую декларацию.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит уголовная ответственность и до 15 месяцев тюрьмы, однако при добровольном подчинении требованиям фискальных органов, игрок может избежать лишения свободы. Тогда вопрос решится на административном уровне через выплату штрафа за нарушения, как это случилось с тренером английского « Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо , в отличие от истории с нападающим футбольного клуба «Барселона» Лионелем Месси