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Роналду откупился от тюрьмы
Футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду выплатил €6 млн в качестве компенсации за неуплату налогов. Однако это лишь часть суммы, которую требуют налоговые органы. Она, с учетом штрафов из-за недоплаченных за многие годы сумм, составляет около €16 млн, сообщает издание Marca.
Налоговое ведомство заподозрило спортсмена в неуплате €8 млн евро в период с 2011 по 2014 год. Однако инспекторы долгое время не могли прийти к единому мнению насчет виновности футболиста, так как в 2014 году он выплатил часть суммы, внеся ее в налоговую декларацию.
Ранее сообщалось, что Роналду грозит уголовная ответственность и до 15 месяцев тюрьмы, однако при добровольном подчинении требованиям фискальных органов, игрок может избежать лишения свободы. Тогда вопрос решится на административном уровне через выплату штрафа за нарушения, как это случилось с тренером английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, в отличие от истории с нападающим футбольного клуба «Барселона» Лионелем Месси.
Издание отмечает, что в 2016 году суд приговорил спортсмена и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в €4,1 млн.
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