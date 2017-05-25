СМИ: Кубок конфедераций 2017 года в России может стать последним в истории турнира

ФИФА рассматривает вариант замены Кубка конфедераций на турнир с участием ведущих мировых клубов.

По информации AS, проект нового турнира находится на стадии согласования.

По предварительной информации он будет проходить каждые два года, перед первенствами Европы и мира. Рассматриваются варианты с участием 16-и и 24-х команд. Издание также сообщает, что путёвки в турнир будут получать два последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубка Либертадорес, и возможно финалисты этих турниров. Также будет предусмотрено участие сильнейших клубов Азии, Африки, Центральной и Северной Америки.

Кубок конфедераций основан в 1997 году, и изначально проводился каждые два года. Начиная с 2005 года он проходит в стране принимающей чемпионат мира по футболу, за год до его начала.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.