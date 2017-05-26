Телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала "Матч ТВ" за ситуацию, возникшую после публикации видео с его участием, где он якобы говорит о банкротстве канала.

Ранее журналист в передаче OFFSIDE.TV говорил о том, что он выведен за штат, как и большинство комментаторов "Матч ТВ", а трехгодичный бюджет телеканала потрачен за полтора года.