Главные события у вас в почте
Орлов извинился за слова о банкротстве "Матч ТВ"
Телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала "Матч ТВ" за ситуацию, возникшую после публикации видео с его участием, где он якобы говорит о банкротстве канала.
Ранее журналист в передаче OFFSIDE.TV говорил о том, что он выведен за штат, как и большинство комментаторов "Матч ТВ", а трехгодичный бюджет телеканала потрачен за полтора года.
"Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил - ни про какое банкротство "Матч ТВ" ни в какой передаче я не говорил. Это провокация, нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам "Матча". Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал", - сказал Орлов ТАСС.
Оставить комментарий