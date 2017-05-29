Месси в четвертый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Месси завоевал награду в четвёртый раз в карьере. Ранее он становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду , который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, куда входят португальский, испанский и немецкий, оценивается в 2 очка.