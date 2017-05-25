Работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

"С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей", - сказал Кириллов, не уточнив стоимость самого газона.

Кто будет оплачивать работы, город или ФК "Зенит", он также не уточнил. "Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом - разберемся", - добавил Кириллов.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал" . 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.