«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы

Эта победа в Еврокубках стала для МЮ первой с 2008 года — тогда английский клуб стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Челси». Встреча проходила на московском стадионе «Лужники».

Благодаря этой победе, «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы начнётся с минуты молчания в память жертв теракта в Манчестере.