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«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы в сезоне-2016/17.
В финальном матче турнира МЮ обыграл амстердамский «Аякс» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48-я минута).
Эта победа в Еврокубках стала для МЮ первой с 2008 года — тогда английский клуб стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Челси». Встреча проходила на московском стадионе «Лужники».
Благодаря этой победе, «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы начнётся с минуты молчания в память жертв теракта в Манчестере.
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