Хоккеист сборной России Антипин продолжит карьеру в НХЛ

Защитник сборной России Виктор Антипин , выступавший за магнитогорский «Металлург», продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Контракт рассчитан на один год. Сумма заработной платы россиянина не уточняется.

«Мобильность Антипина и умение распоряжаться шайбой делают его идеальным игроком для построения нашей обороны в следующем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Сейбрс» Джейсон Боттерилл

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Антипин принял участие в 77 матчах, забросив 13 шайб и сделав 22 передачи. По окончании сезона 24-летний защитник разорвал контракт с магнитогорцами. Вместе со сборной России Антипин завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2017, состоявшегося в Париже и Кельне. В 10 матчах он отметился четырьмя передачами.

По итогам минувшего сезона НХЛ «Баффало» занял 15-е место в таблице Восточной конференции и в шестой раз подряд оказался за бортом плей-офф.