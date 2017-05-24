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Стал известен соперник боксёра Поветкина по поединку 1 июля
Российский боксёр тяжёлого веса Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок против украинского спортсменам Андрея Руденко.
Об этом информирует промоутерская компания «Мир бокса», клиентом которой является российский боец.
Украинский боксёр провёл на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 31 победу (19 — нокаутом) и потерпел два поражения.
На счету Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение, которое россиянин потерпел в бою с Владимиром Кличко.
Александр Поветкин был отстранён от выступлений 3 марта решением Всемирного боксёрского совета (WBC).
Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что имя следующего соперника российского боксёра супертяжёлого веса Александра Поветкина может быть объявлено в середине мая.
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