Стал известен соперник боксёра Поветкина по поединку 1 июля

Об этом информирует промоутерская компания «Мир бокса», клиентом которой является российский боец.

Украинский боксёр провёл на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 31 победу (19 — нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение, которое россиянин потерпел в бою с Владимиром Кличко

Александр Поветкин был отстранён от выступлений 3 марта решением Всемирного боксёрского совета (WBC).