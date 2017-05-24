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Боксер Джошуа посоветовал Владимиру Кличко уйти и освободить место другим
Фото: Энтони Джошуа (слева) и Владимир Кличко © EPA/SEAN DEMPSEY
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа рекомендовал украинскому боксеру Владимиру Кличко завершить профессиональную карьеру.
"Во время реванша на кону будут титулы и гордость, и это будет тот тип боя, когда он будет думать, что ему по силам побить меня, а мне уже будет, что терять.
Я не Владимир, потому я не знаю, чего он хочет. Но если он меня слышит, то я советую ему уйти. Владимир, дружище, это было прекрасное выступление, ты был очень хорош.
Уходи на мажорной ноте и освободи место для других", - цитирует британца BoxingScene.
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