Исинбаева назвала увлечение киберспортом главной проблемой молодого поколения

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала увлечение киберспортом главой проблемой подрастающего поколения. Ее слова во вторник, 23 мая, приводит «Р-Спорт».

«Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков, — это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор — с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами», — заявила Исинбаева на заседании совета при президенте России по вопросам развития физической культуры и спорта.

Она отметила, что если ребенок знает о спорте только из мобильного телефона, то он никогда не станет олимпийским чемпионом. «У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки», — подытожила Исинбаева.

34-летняя спортсменка завершила карьеру в августе 2016 года. С декабря она занимает должность председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).