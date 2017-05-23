Футболист сборной Англии забил автогол с центра поля

Футболист молодежной сборной Англии забил курьезный гол в свои ворота. Встреча с командой Гвинеи проходила в рамках группового турнира чемпионата мира. Видео гола опубликовано на сайте The Guardian

England’s Fikayo Tomori with an amazing long-range own goal 👏🏼pic.twitter.com/EpiiSFN7iS — Pie Sports Booze 🔞 (@piesportsbooze) 23 мая 2017 г.

На 59-й минуте матча при счете 1:0 в пользу англичан защитник Фикайо Томори отдал сильную передачу с центра поля вратарю. Голкипер не ожидал такого паса и не успел среагировать. Матч закончился со счетом 1:1. Счет в матче открыл Льюис Кук на 53-й минуте встречи. После двух туров англичане заработали 4 очка, у сборной Гвинеи – 1 очко.

Чемпионат мира по футболу среди молодежных сборных проходит в Южной Корее с 20 мая по 11 июня 2017 года. Матчи проходят в 6 городах. Российская сборная не принимает участие в турнире.