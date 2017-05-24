Путин против легионеров

Путин с самого начала задал основные темы заседания, обозначив главные проблемы российского спорта, такие, как отсутствие отлаженной системы детских школ.

«Система спортивной подготовки детей и молодежи у нас есть, но появляются новые вызовы. Для этого нужно создать непрерывный процесс подготовки спортивных кадров: от дворовых команд до национальных сборных. И вообще важно определить тип организаций, которые занимаются спортивным резервом, их статус, — продолжил президент. – А то запутаться очень просто. У нас и какие-то СДЮШОРы, и СШОРы, и ДЮСШы, и СШ и ЦСП, и ЦОПы. И, бог знает, чего только нет.

У всех детских школ должны быть понятные названия и ясная система контроля. Необходимые для этого средства надо изыскать за счет сокращения затрат на профессиональный спорт».

Также российский лидер заявил о необходимости проводить крупные соревнований с участием атлетов из разных видов спорта и создать специальные программы для обеспечения достойной жизни чемпионам, завершившим карьеру.

«Российский спортивный календарь разнообразен, но в нем нет яркого события, в котором бы встретились именитые представители из разных видов спорта. Прошу правительство обеспечить проведение спартакиад. Также должна быть проработана тема с поддержкой призеров и победителей олимпиад, которые вышли на пенсионный возраст.

Требуются дополнительные меры, которые позволят тем, кто достойно представлял страну на спортивной арене, получить новые профессиональные возможности, найти применение своим талантам и своему опыту».

Однако наиболее громким высказыванием президента страны стал его краткий утвердительный ответ на предложение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева устроить полное «импортозамещение» в российском футболе, то есть запретить иностранным футболистам выступать в Российской футбольной премьер-лиге.

«Известно, что Виталий Мутко (глава Российского футбольного союза «Газета.Ru» ) уже начал ограничивать количество легионеров в РФПЛ. Можно при вашей поддержке произвести полное «импортозамещение» в российском футболе? — спросил Кондратьев. — Хотелось бы, чтобы у наших мальчишек была перспектива. Они должны быть востребованы, в том числе и нашими спортивными клубами и нашей сборной. А если купить легионера, то нет никаких возможностей, чтобы наши мальчишки выросли в больших звезд».

Глава государства ответил на эту взволнованную речь фразой «Да, согласен». Вполне возможно, что тенденция на сокращение иностранцев в российских командах продолжится.

Министр спорта Павел Колобков, который выступал на заседании с основным докладом, посвятил большую часть своей речи допинговым проблемам России и налаживанию отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«МОК проводит перепроверку проб, и у нас большое число спортсменов лишено наград. Мы должны в тесном взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством WADA решить эту проблему. И мы это делаем.

Россия открыла границы для иностранных антидопинговых офицеров. Совместно с WADA мы осуществили реформирование нашего Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Мы увеличили бюджет агентства и предусмотрели его прямое финансирование из федерального бюджета. Сейчас передаем российскую антидопинговую лабораторию в ведение Московского государственного университета . Ввели уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Все вышеперечисленное делается совместно с международным спортивным сообществом».

Также министр спорта обозначил основные цели национальных сборных страны и заявил, что России необходимо активнее интегрироваться в международную спортивную деятельность.

«Важно расширить представительство России в международных организациях.

Наши спортсмены заняли в предолимпийском сезоне четвертое место по общему числу медалей и пятое — по золоту, и потенциал у нас есть.

Надо учитывать давление на наших атлетов, со своей стороны они сделают все возможное для успешного выступления. Основная задача в зимних видах спорта — подготовка к Олимпиаде 2018 года в Корее. Текущий год — ключевой, год набора основного количества олимпийских лицензий».

Председатель НОАК Виталий Смирнов продолжил тему, начатую Колобковым, и заявил о том, что пришла пора окончательно решить все вопросы с допингом.

«Доклад Ричарда Макларена заставил нас прислушаться к результатам работы. Многие российские спортсмены были дисквалифицированы в последнее время: это говорит о несовершенстве системы предотвращения приема допинга в прошлом, какие-то механизмы не сработали. Что неприятно, в результате этого пострадали чистые спортсмены. Сейчас пришло время проведения важных реформ, которые, я надеюсь, сделают борьбу с допингом более эффективным. В стране должно быть окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу».

Также Смирнов сообщил о скором восстановлении РУСАДА в правах, в отличие от Паралимпийского комитета России (ПКР), чье отстранение недавно продлили на неопределенный срок.

«На заседании совета учредителей WADA в Монреале 18 мая было принято решение о самостоятельном тестировании РУСАДА. Это решение уже согласовано.

WADA рассматривает восстановление РУСАДА как важнейший шаг.

Уже на этой неделе сотрудники Всемирного агентства прибывают в Москву для оказания поддержки в подготовке расширенной программы восстановления.

Что касается окончательного решения по поводу восстановления ПКР, то оно будет принято только в сентябре, и это происходит на фоне положительных отзывов. Мы помним историю отстранения от Паралимпийских игр — 2016 и сделаем все возможное, чтобы не повторить этого».

Путин отдельно похвалил Смирнова за работу, проделанную в сфере борьбы с допингом:

«Хочу поблагодарить Виталия Георгиевича и всех наших коллег, которые работали по направлению борьбы с допингом. И понятно, в каких условиях они это делали. Работа проведена очень большая. Причем она велась исходя из принципов обеспечения чистоты спорта. И сделано было максимум того, что можно было сделать».

Слово также взял президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко, отчитавшийся об успехах хоккея в России.

«Профессиональный спорт стремится к окупаемости. К самоокупаемости.

Однако бюджеты наших клубов на 52 процента зависят от госфинансирования. Это и бюджеты, и компании госучастия. И мы знаем, что не все клубы эффективно расходуют эти средства.

Мы сейчас все более активно привлекаем клубы с новых рынков. Недавний пример — китайский «Куньлунь». Его привлечение существенно расширило наши возможности с точки зрения привлечения дополнительной прибыли. Также мы расширяем количество стран для заработка на телевизионных правах.

При этом мы последовательно снижаем потолок зарплат хоккеистов, чтобы снизить затраты».

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