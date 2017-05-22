Главное сейчас
-
В Раде назвали условие рассмотрения вопроса о введении виз с РФ
-
Путин может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца
-
Чайку просят проверить слова Transparency International о Поклонской
-
Следователи по делу Захарченко арестовали еще 3 трлн рублей
-
Опубликованы копии приказов СБУ об уликах гибели «Боинга»
Главные события у вас в почте
Олимпийская чемпионка Журова раскритиковала решение МПК о продлении отстранения ПКР
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подвергла критике решение Международного паралимпийского комитета, продлившего отстранение Паралимпийского комитета России.
«Нормальный человек безразлично к этой ситуации не может относится в принципе, потому что когда речь идёт о паралимпийцах и людях с ограниченными возможностями, а также их отстранении от Игр, необходимо понимать, что спорт для них является всем. Это не только реабилитация и времяпрепровождение, но и их жизнь. Они просто оказались заложниками и жертвами чьих-то недоработок и конфликтов между странами и конкретными организациями. Сложившаяся ситуация лично у меня вызывает огромное сожаление, потому что люди в демократических странах осмеливаются принимать такие решения», — заявила Журова RT.
Также олимпийская чемпионка поделилась мнением относительно шансов российских спортсменов принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«В данный момент всё говорит за то, что шансы уменьшаются и, если не возникнет какого-то особого режима, ничего не изменится. Спортсмены не успевают принять участие в отборочных соревнованиях, выполнить нужные нормативы и из-за этого вероятность выступление в Пхёнчхане снижается», — добавила Журова.
22 мая МПК единогласным решением совета продлил отстранение ПКР.
Ранее президент МПК Филип Крэйвен заявил, что российскому паралимпийскому движению необходимы перемены.
Оставить комментарий