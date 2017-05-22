Олимпийская чемпионка Журова раскритиковала решение МПК о продлении отстранения ПКР

«Нормальный человек безразлично к этой ситуации не может относится в принципе, потому что когда речь идёт о паралимпийцах и людях с ограниченными возможностями, а также их отстранении от Игр, необходимо понимать, что спорт для них является всем. Это не только реабилитация и времяпрепровождение, но и их жизнь. Они просто оказались заложниками и жертвами чьих-то недоработок и конфликтов между странами и конкретными организациями. Сложившаяся ситуация лично у меня вызывает огромное сожаление, потому что люди в демократических странах осмеливаются принимать такие решения», — заявила Журова RT.

Также олимпийская чемпионка поделилась мнением относительно шансов российских спортсменов принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«В данный момент всё говорит за то, что шансы уменьшаются и, если не возникнет какого-то особого режима, ничего не изменится. Спортсмены не успевают принять участие в отборочных соревнованиях, выполнить нужные нормативы и из-за этого вероятность выступление в Пхёнчхане снижается», — добавила Журова.

22 мая МПК единогласным решением совета продлил отстранение ПКР.