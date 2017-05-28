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Газета.Ru

Российский боксер Федор Чудинов проиграл Гроувзу техническим нокаутом

Боксер Федор Чудинов проиграл Гроувзу техническим нокаутом
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Российский боксер Федор Чудинов проиграл техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу в бою за вакантный титул "суперчемпиона" по верссии WBA во втором среднем весе.
Рефери остановил поединок в шестом раунде после того, как россиянин пропустил серию ударов от спортсмена из Великобритании. Таким образом, на счету Чудинова 15 боев, в которых он одержал 14 побед (10-нокаутом) и потерпел два поражения.
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Федор Чудинов
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