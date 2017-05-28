Российский боксер Федор Чудинов проиграл Гроувзу техническим нокаутом

Российский боксер Федор Чудинов проиграл техническим нокаутом британцу Джорджу Гроувзу в бою за вакантный титул "суперчемпиона" по верссии WBA во втором среднем весе.

Рефери остановил поединок в шестом раунде после того, как россиянин пропустил серию ударов от спортсмена из Великобритании. Таким образом, на счету Чудинова 15 боев, в которых он одержал 14 побед (10-нокаутом) и потерпел два поражения.