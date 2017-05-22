Мутко рассказал о замене газона на «Санкт-Петербург Арене»

«2 июня мы должны будем передать всю нашу инфраструктуру оргкомитету. Cегодня самый проблемный стадион – «Санкт-Петербург Арена». 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена», — заявил Мутко.

Заседание исполнительного комитета РФС прошло 22 мая в Москве. «Санкт-Петербург Арена», известный под названием «Зенит-Арена», был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Стоимость объекта с изначальных 6,7 миллиардов рублей возросла почти до 50 миллиардов рублей. После завершения строительства выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии. 7 мая покрытие раскритиковал главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу . Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поле на стадионе «оставляет желать лучшего». 22 мая в социальных сетях появились снимка того, как трактор снимает газон стадиона.

Спортивная арена на Крестовском острове примет матчи Кубка Конфедерации летом 2017 года и встречи чемпионата мира в 2018 году. Первый матч Кубка конфедерации пройдет на Крестовском 17 июня 2017 года, где сыграют сборные России и Новой Зеландии.