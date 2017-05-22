Путин указал привлечь военных к охране ЧМ-2018

Глава государства внес изменения в указ о мерах безопасности в регионах, где пройдут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на период с 1 июня по 12 июля 2017 года и на период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В указе говорилось о запрете оборота гражданского и служебного оружия - за исключением его хранения, а в новой версии исключения распространяются на экспонирование гражданского и служебного оружия, и на его использование специалистами, на ввоз и вывоз из страны и использование спортивного огнестрельного оружия "в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта".

В исключительных случаях оборот оружия и патронов может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.

Также Владимир Путин скорректировал срок определения перечня контролируемых зон и зон ограничения полетов: с 1 мая на 25 мая 2017 года.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.