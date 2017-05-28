Тульский «Арсенал» минимально победил «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ

«Арсенал» минимально обыграл «Енисей» в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в российской Премьер-Лиге. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0.

На 29-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного пробил в перекладину, но после отскока мяч в угол ворот ударом головой послал Игорь Шевченко

В первом матче «Енисей» дома победил «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, туляки благодаря гостевому голу сохранили прописку в РФПЛ, а красноярская команда в следующем сезоне снова будет выступать в ФНЛ.