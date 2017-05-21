Емельяненко отреагировал на избиение вице-президента союза MMA России

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставить без внимания. Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих Россию на международных аренах», — заявил Емельяненко.

Он также отметил, что Хирамагомедов не будет участвовать в турнирах под эгидой Союза MMA России.