Швеция лишила Канаду титула действующего чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла Канаду и завоевала титул чемпиона мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 мая, в Кельне и завершилась победой скандинавской команды в серии буллитов.

В концовке второго периода счет открыл защитник сборной Швеции Виктор Хедман . В начале третьей 20-минутки Райан О'Райлли восстановил равенство. До конца основного времени игры командам больше не удалось отличиться. Не увидели голов зрители и во время 20-минутного овертайма.

В серии буллитов команды совершили по четыре броска, канадцы не сумели реализовать ни одной попытки, шведы отличились дважды.

Канада побеждала на двух последних чемпионатах мира. Шведы последний раз выигрывали мировое первенство в 2013 году.

В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная России со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии.