Знарок: Россия в матче с финнами рассчитывала на что-то большее, чем бронза

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что третье место на чемпионате мира по хоккею - это не совсем то, на что рассчитывала команда.

"Здесь говорить нечего, мы завоевали медали. Не совсем то, что мы хотели… Мы очень хорошая команда в этом сезоне. Где-то не повезло во вчерашней игре. Всех с победой.

Успокоили ребят в третьем периоде, Кучеров забил гол. У нас много новичков, а это серьезный турнир. У нас была очень хорошая команда, это наше будущее. Трудно будет заменить звено Шипачева, будем пробовать.

Не сомневался в Гаврикове. Что касается травмы, то он выбыл на шесть недель. Миронов половину игры сыграл хорошо. В игроках, которые тут были, я не сомневался. В том числе и Ничушкине. Спасибо нашим болельщикам, нас встречали в гостинице, поддерживали на арене", - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в матче за третье место и стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3.