В Госдуме заподозрили «Спартак» в участии в договорном матче

По его мнению, красно-белые не могли в честной борьбе в 30-м туре чемпионата страны проиграть в гостях тульскому «Арсеналу».

«Не думаю, что "Арсенал" может заинтересовать "Спартак" финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент "Арсенала" Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в Премьер-Лиге, "Спартак" возьмет шесть очков в следующем сезоне? К сожалению, за руку мы никого не поймали», — заявил Лебедев.

Встреча прошла в воскресенье, 21 мая, в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Для «Спартака», обеспечившему себе чемпионский титул 7 мая, игра не имела турнирного значения, а «Арсенал» поднялся на 14-е место, сумев избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В стыковых встречах за право остаться в премьер-лиге туляки сыграют с красноярским «Енисеем».