«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ

В ответном переходном матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Первый матч команды также завершили вничью 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.

«Оренбург» в минувшем сезоне российской Премьер-Лиге оказался на 13-й строчке в итоговой турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» финишировал на четвёртом месте в таблице ФНЛ.