"Челси" интересуется игроком ЦСКА Головиным

Лондонский футбольный клуб "Челси" заинтересовался полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным , сообщает Daily Mail.

По информации источника, начальная сумма сделки может составить около 20 миллионов фунтов. Отмечается, что в "Челси" возможный трансфер расценивают как "инвестицию в будущее".

В сезоне-2016/17 Головин провел за ЦСКА 29 матчей в РФПЛ и забил три мяча. Головин также был вызван в сборную России на матчи Кубка конфедераций-2017.

После 29 туров российской Премьер-лиги ЦСКА с 59 очками в активе идет на втором месте в турнирной таблице, сообщает Rusfootball.info.