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"Челси" интересуется игроком ЦСКА Головиным
Лондонский футбольный клуб "Челси" заинтересовался полузащитником московского ЦСКА Александром Головиным, сообщает Daily Mail.
По информации источника, начальная сумма сделки может составить около 20 миллионов фунтов. Отмечается, что в "Челси" возможный трансфер расценивают как "инвестицию в будущее".
В сезоне-2016/17 Головин провел за ЦСКА 29 матчей в РФПЛ и забил три мяча. Головин также был вызван в сборную России на матчи Кубка конфедераций-2017.
После 29 туров российской Премьер-лиги ЦСКА с 59 очками в активе идет на втором месте в турнирной таблице, сообщает Rusfootball.info.
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