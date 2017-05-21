«Всем успокоительное за мой счет»

Развязка полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады (2:4) шокировала многих. Почти идеально отыгравшие два периода россияне в третьем игровом отрезке буквально рассыпались, позволив сопернику забросить четыре шайбы. Бросок Шона Кутюрье по пустым воротам на 59-й минуте встречи разбил мечты болельщиков на первую с 2014 года победу отечественных хоккеистов на первенстве мира. Реакция поклонников команды Олега Знарка — в подборке «Ленты.ру»

Каждый матч со сборной Канады — принципиальный, и тот факт, что россияне с 2011 года не могут победить соперника на крупных турнирах, вызывает грустные мысли у большинства пользователей Twitter.

Хоккеисты обеих команды заставили телезрителей изрядно понервничать. В лучшем случае это приводило к приему порции успокоительного, в худшем — к непредсказуемым последствиям.

Разумеется, пользователи сети не могли не вспомнить сборную России по футболу и ставшую вечной фразу Андрея Аршавина

Кто-то попытался углубиться в поиск причин очередного поражения от канадцев. В числе прочего юзеры раскритиковали работу главного тренера сборной России Олега Знарка.

Как это часто бывает, после финальной сирены болельщики разделились на два лагеря. В первом оказались те, кто за национальную команду больше не болеет (во всяком случае, до ближайшего матча).

Другие заявили, что поддерживают команду, несмотря на поражение.

Хотя настроение всех пользователей Twitter было подавленным.