WADA предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов

«Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для неё роли и готово в ближайшее время обсудить с ней возможные варианты её будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — заявил Колобков.

18 мая заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер заявил, что Елена Исинбаева будет вынуждена покинуть пост руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 31 мая. В организации отметили, что назначение спортсменки на пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА противоречит «дорожной карте» по восстановлению агентства в правах. В ноябре 2015 года РУСАДА была лишена членства в WADA. Поводом для такого решения стало расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда . РУСАДА и WADA согласовали план восстановления членства российской организации. Пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА Исинбаева заняла 9 марта 2017 года.