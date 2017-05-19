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WADA предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов

WADA предложит Исинбаевой работу
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Министр спорта России Павел Колобков сообщил о намерении Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложить Елене Исинбаевой работу в сфере защиты чистых от допинга спортсменов.
«Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для неё роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней возможные варианты её будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — передаёт слова министра ТАСС.
Ранее стало известно, что WADA потребовало от Елены Исинбаевой до конца мая сложить с себя полномочия председателя наблюдательного совета РУСАДА.
Спорт
ИТАР-ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство
Павел Колобков
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