WADA предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов

«Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для неё роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней возможные варианты её будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — передаёт слова министра ТАСС

Ранее стало известно, что WADA потребовало от Елены Исинбаевой до конца мая сложить с себя полномочия председателя наблюдательного совета РУСАДА.