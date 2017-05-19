Главные события у вас в почте
WADA предложит Исинбаевой работу по защите чистых спортсменов
Министр спорта России Павел Колобков сообщил о намерении Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложить Елене Исинбаевой работу в сфере защиты чистых от допинга спортсменов.
«Я знаю, что WADA видит Елену Исинбаеву в новой для неё роли, и готовы в ближайшее время обсудить с ней возможные варианты её будущего в сфере защиты чистых спортсменов», — передаёт слова министра ТАСС.
Ранее стало известно, что WADA потребовало от Елены Исинбаевой до конца мая сложить с себя полномочия председателя наблюдательного совета РУСАДА.
Оставить комментарий