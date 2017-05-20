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Сборная России проиграла канадцам
На встрече в Кельне в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею российская сборная проиграла канадцам со счетом 2:4.
У россиян шайбы забросили Евгений Кузнецов (33-я минута) и Никита Гусев (35). У канадцев -- Марк Шайфли (41), Натан Маккиннон (56), Райан О'Райли (57) и Шон Кутюрье (59), сообщает ТАСС.
Россяине и канадцы встречаются уже 17-й раз в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах россиянам удалось одержать победу, в девяти – победили канадцы.
В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Швеции и Финляндии. Завтра в Кельне пройдут матч за третье место и финал.
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