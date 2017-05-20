Сборная России проиграла канадцам

На встрече в Кельне в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею российская сборная проиграла канадцам со счетом 2:4.

Россяине и канадцы встречаются уже 17-й раз в рамках чемпионатов мира, в восьми матчах россиянам удалось одержать победу, в девяти – победили канадцы.

В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Швеции и Финляндии. Завтра в Кельне пройдут матч за третье место и финал.