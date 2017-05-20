Футболисты «Урала» потренировались на крыше небоскреба

Четверо футболистов «Урала» устроили перепасовку на крыше екатеринбургского небоскреба «Высоцкий», высота которого составляет 188 метров. Видео размещено на канале команды в YouTube.

Акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» — «Квадратфест». Это первый в России фестиваль популярной дворовой игры «квадрат».