Хоккеист сборной Канады побоялся уничтожения его команды в матче с Россией

Нападающий сборной Канады по хоккею Мэтт Дюшейн рассказал о необходимости прибавить в игре перед встречей с российской национальной командой в полуфинале чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства», — заявил Дюшейн.

В четверг, 18 мая, канадцы в полуфинале со счетом 2:1 одолели Германию, а россияне переиграли Чехию (3:0).

Встреча Россия — Канада пройдет в субботу, 20 мая. Начало игры в 16:15 по московскому времени. В другом полуфинале, который начнется в 20:15, Швеция сыграет с Финляндией.