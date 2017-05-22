На венесуэльского боксера после боя напал родственник его соперника

Венесуэльский боксер Хосе Ускатеги подвергся нападению на ринге после боя с американцем Андре Диррелом. Видео инцидента размещено на канале AhtubaTV в YouTube.

На кону стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). В восьмом раунде венесуэлец нокаутировал соперника, но досрочная победа не была засчитана, так как завершающие удары были нанесены после гонга. В итоге Ускатеги дисквалифицировали.

После этого на ринг вышел дядя Диррела, который дважды ударил по лицу спортсмена из Венесуэлы. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.