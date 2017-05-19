"Президент одобряет": как в сети встретили выход России в полуфинал ЧМ

Сборная РФ обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Интернет-пользователи встретили эту новость похвалами и шутками.

«Что-то хоккей по легкому идет, видать русские хакеры сегодня особенно в духе. #РоссияЧехия #RUSCZE #ЧМ2017#IIHFWorlds», - написал в твиттере @engineer_silver.

Многие пользователи отметили игру голкипера национальной команды Андрея Василевского , который в третий раз на этом турнире не пропустил ни одной шайбы. «3 игры на ноль Василевского. Президент одобряет #РоссияЧехия #IIHFWorlds #RUSvsCZE», - заявил @gunkin96

Пользовательница @GarKatya поздравила сборную России с «красивейшими голами и самым лучшим вратарем».

Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко подчеркнул, что команде Олега Знарока необходимо свести к минимуму нарушения правил. «Все путем, порадуемся победе в матче #RUSvsCZE на #IIHFWorlds. Но с #CAN столько удаляться, это поставить под сомнение потенциальный успех», - отметил он.