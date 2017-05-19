Главные события у вас в почте
"Президент одобряет": как в сети встретили выход России в полуфинал ЧМ
Сборная РФ обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Интернет-пользователи встретили эту новость похвалами и шутками.
«Что-то хоккей по легкому идет, видать русские хакеры сегодня особенно в духе. #РоссияЧехия #RUSCZE #ЧМ2017#IIHFWorlds», - написал в твиттере @engineer_silver.
Многие пользователи отметили игру голкипера национальной команды Андрея Василевского, который в третий раз на этом турнире не пропустил ни одной шайбы. «3 игры на ноль Василевского. Президент одобряет #РоссияЧехия #IIHFWorlds #RUSvsCZE», - заявил @gunkin96.
3 игры на ноль Василевского 🔝 Президент одобряет #РоссияЧехия #IIHFWorlds #RUSvsCZE pic.twitter.com/Sp68nGSLeH— R.G.25 (@gunkin96) 18 мая 2017 г.
Пользовательница @GarKatya поздравила сборную России с «красивейшими голами и самым лучшим вратарем».
Congratulations #TeamRussia 🎉 красивейшие голы и самый лучший вратарь💪🏼🇷🇺 #IIHFWorlds #RUSCZE— Katya Garmashova (@GarKatya) 18 мая 2017 г.
Также пользователи отметили «предвзятую игру» в отношении России. Например, по мнению @StandwithRU, удаление Ивана Проворова было «просто посмешищем».
Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко подчеркнул, что команде Олега Знарока необходимо свести к минимуму нарушения правил. «Все путем, порадуемся победе в матче #RUSvsCZE на #IIHFWorlds. Но с #CAN столько удаляться, это поставить под сомнение потенциальный успех», - отметил он.
Матч между сборными России и Чехии проходил 18 мая в Париже. В составе российской команды отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54). Лучшим игроком сборной был признан голкипер Андрей Василевский, отразивший все 27 бросков по своим воротам. В полуфинале российские хоккеисты встретятся с командой Канады. Игра пройдет 20 мая в Кельне.
Дмитрий Орлов Никита Кучеров Иван Проворов Артемий Панарин Еще 2 тега
Оставить комментарий