Николишин рассказал о полуфинале ЧМ с Канадой

В субботу сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира сыграет с Канадой. Отечественная национальная команда не обыгрывала «Кленовые листья» на крупных форумах с 2011 года. Известный тренер Андрей Николишин в интервью RT призвал не обращать внимание на печальную статистику и не бояться именитого соперника, а также отметил, что у подопечных Олега Знарка есть характер и играют они с желанием.

История противостояния России и Канады в последние годы носит не самый приятный для отечественной сборной характер. В 2011-м команда Вячеслава Быкова победила принципиального соперника в рамках четвертьфинал ЧМ, и с тех пор в очных сражениях не может одолеть его. При Олеге Знарке Россия трижды встречалась с североамериканцами и всякий раз терпела поражения.

Чемпион мира-1993 и обладатель бронзовых наград ОИ-2002 Андрей Николишин считает, что безвыигрышная серия не должна вводить в заблуждение поклонников и новая битва будет отличаться от предыдущих. По мнению специалиста, у соперника достаточно слабых мест, которыми национальная команда может воспользоваться.

«Какая такая канадская машина?»

— Перед игрой с Канадой многие российские болельщики настроены пессимистично, ведь последний раз мы обыгрывали «Кленовые листья» ещё на ЧМ-2011. У вас перед полуфиналом присутствует опасение за исход матча?

— Ну а чего бояться? Да, мы не обыгрывали канадцев шесть лет, но каждый неудачный матч — это отдельная история. Ведь не одни и те же люди выходили на лёд. Я не вижу смысла делать выводы из подобной статистики. Это глупость.

— Есть какой-то рецепт действий против канадцев? Как сдержать эту машину, которая в последние годы выигрывает все крупные турниры?

— Швейцария на проходящем турнире уже остановила эту «машину». Вообще не понимаю громких слов. Какая-то «машина»… Чего её останавливать? У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, есть изъяны в игре. Это хоккей, и побеждает на льду тот, кто хитрее, умнее, тот, кто сумел воспользоваться ошибками соперника и реализовал свои шансы.

— На каких слабых сторонах канадцев Россия может сыграть?

— Самое слабое звено в нынешнем составе североамериканцев — это вратари Кэлвин Пикар и Чад Джонсон. Плюс не обходится без огрехов в обороне. Да, в КХЛ Крис Ли — один из ведущих атакующих защитников, но на уровне сборной проигрывает очень много индивидуальной борьбы. Хоккеиста «Металлурга» здесь регулярно обыгрывают один в один. Овертайм матча с Швейцарией это только подтвердил. И таких нюансов очень много. В полуфинале нас ждут настоящие хоккейные шахматы.

— В четвертьфинале с Германией, который с точки зрения счёта сложился для канадцев непросто, подметили какие-то слабые места у будущего соперника?

— С немцами канадцы не действовали в полную силу. Они планомерно системно добивали уступающего в классе соперника. При этом сборная Германии умудрялась огрызаться, забросила шайбу и в целом провела достойную игру. Думаю, наш тренерский штаб посмотрел этот матч и проанализировал. Резюмируя, на встречу с Россией выйдут совсем другие канадцы. Это будет противостояние двух великих хоккейных держав.

— Последний раз подопечные Знарка встречались с канадцами в полуфинале прошлогоднего Кубка мира и проиграли — 3:5, рассыпавшись в третьем периоде. Откуда гарантии, что такой провальный отрезок не повторится?

— Опять мы начинаем сравнивать разные матчи. Да, там провалили период, но это не говорит о том, что подобное случится в Кёльне. Почему российские хоккеисты должны опять потерять концентрацию? Потому что в сентябре прошлого года потеряли?

— Олег Знарок ещё ни разу не обыгрывал канадцев. К этому факту стоит относиться всерьёз?

— Ну а сколько раз он с ними встречался? В финале чемпионата мира в Чехии — раз. В товарищеском матче перед Кубком мира — два. И на самом Кубке мира — три. Не так много получается. А люди поднимают эту статистику, лишь бы было о чём посудачить. О таких вещах никто в хоккее даже не задумывается.

«Главное, чтобы никто не ошпарился кипятком»

— Переезд из Кёльна в Париж и обратно, плюс сопутствующие ему задержки рейса, могут как-то повлиять на команду?

— Я в этом ничего плохого не вижу. Так бы ребята сидели себе в гостинице, а тут съездили на вокзал, пообщались. Какая-никакая, а смена картинки. А какой смысл начинать искать подобные «отмазки»? Все оправдания после полуфинала будут в пользу бедных. Ну а то, что рейс задержали — так это форс-мажор. Главное, чтобы во время ожидания никто, например, не ошпарил себя кипятком так, чтобы потом невозможно было взять в руки клюшку (смеётся).

— Олег Знарок после матча с Чехией в сердцах заявил, что судейство было предвзятым. Спорные удаления в составе сборной России имели место и в игре с США. как считаете, в полуфинале судейство может быть столь же неквалифицированным?

— Не слушал пресс-конференцию Знарка. Вообще странно, что он позволил себе подобные высказывания, ведь за них тренеров штрафуют. А если говорить по судейству, то я ни в одной игре не заметил предвзятого судейства в пользу той или иной команды. Ошибки были, но они не влияли на исход встреч. Да, с американцами наших ребят частенько удаляли, но они в этом сами виноваты.

— В чём причина таких удалений?

— Просто до матча с США мы не встречались с командами, которые демонстрировали столь быстрый хоккей, а не просто быстро бегали с клюшками. Поэтому за скоростью соперников наши порой не поспевали. Отсюда шли удаления. Конечно, и огромное желание показать себя порой подводило. А с канадцами будет ещё тяжелее. Где-то мы снова будем не успевать и удаляться.

«У нас людей хвалят только после смерти»

— Как вам игра Евгения Кузнецова? В первых своих матчах на чемпионате он выглядел не лучшим образом и подвёл команду в игре с США, но с чехами отдал две результативные передачи.

— Почему-то уже вся страна обсудила его удаления с американцами, но никто не говорит о той колоссальной пользе, которую Женя приносит сборной. Его игра мне очень импонирует. А у нас, к сожалению, людей любят поливать грязью, а хвалят только после смерти. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Кузнецов совершает очень много полезного и продуктивного. Не случайно он входит в хоккейную элиту.

— Вообще, нет ли ощущения, что зачастую приезд игроков их НХЛ по ходу турнира, которые к тому же находятся в плохом настроении после вылета своих команд из Кубка Стэнли, зачастую идёт лишь во вред сборной?

— Каждый тренер решает этот вопрос по-своему. Моё мнение: к началу чемпионата мира все команды должны определяться с составами. Не должно быть этих дозаявок, приездов из НХЛ, ожиданий. А заменять хоккеиста в ростере пускай можно будет только в случае травмы.

— Андрей Василевский на чемпионате провёл уже три матча на «ноль». В этом больше его заслуги или дело в том, что в группе Россия уверенно громила большинство соперников?

— В любом матче на «ноль» велика заслуга не только вратаря, но и всей команды. Голкипер не может выигрывать в одиночку. На вратарский «сухарь» работает весь коллектив. Один доборолся, другой лёг под шайбу, третий — перехватил и так далее.

— Не удивлены, что Василевский так уверенно влился в состав сборной? Ведь он впервые получил «первый номер» в национальной команде.

— Это его работа и его обязанность. Он защищает ворота. Тут либо ты ловишь, либо нет. Влился или нет — роли не играет. А трясти Андрея не должно. Он прошёл и юниорские, и молодёжные сборные, играл в КХЛ и НХЛ. Мы же не мальчишку с «Золотой шайбы» привезли.

— В самом начале турнира сборная осталась без капитана Сергея Мозякина, но, кажется, даже не заметила этой потери. Подопечные Знарка настолько сильны?

— Я бы не сказал, что всё прошло настолько гладко. Бесследно такие потери не проходят. Сергей — личность в российском и мировом хоккее. Он хорош и как человек, и как игрок. Мозякин — лидер для ребят. Многие учились у него. Другое дело, что команда смогла перестроиться. Бремя лидерства взяли на себя другие лидеры. Этим и силён коллектив, а он у нас есть. Видно, что ребята играют с желанием и атмосфера в команде хорошая. Любо-дорого смотреть такой хоккей, главное, чтобы ещё выигрывали.