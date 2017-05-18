Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2017 года

Завершились вечерние матчи четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года. Сборная Канады в Кёльне обыграла Германию со счётом 2:1, а Швеция в Париже одержала победу над командой Швейцарии со счётом 3:1.

Ранее в четвертьфинальных матчах сборная России уверенно обыграла команду Чехии со счётом 3:0, а команда Финляндии справилась со сборной США (2:0).

Полуфиналы состоятся 20 мая в Кёльне. 21 мая будут сыграны матч за третье место и финал.

Полуфинал Чемпионата мира:

Канада — Россия

Швеция — Финляндия

Полуфиналы состоятся 20 мая в Кёльне. 21 мая будут сыграны матч за третье место и финал.