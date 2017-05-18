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WADA потребовало от Исинбаевой покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

Исинбаеву вынуждают покинуть пост в РУСАДА
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Елена Исинбаева будет вынуждена покинуть пост руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Крайний срок выполнения требования – 31 мая. Соответствующее постановление приняли в совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.
«До 31 мая эта персона покинет пост в РУСАДА», - заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келер.
В организации отметили, что назначение спортсменки на пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА противоречит «дорожной карте» по восстановлению агентства в правах. В ноябре 2015 года РУСАДА была лишена членства в WADA. Поводом для такого решения стало расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. РУСАДА и WADA согласовали план восстановления членства российской организации. Пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА Исинбаева заняла 9 марта 2017 года.
Спорт
Всемирное антидопинговое агентство
Елена Исинбаева Роб Келер Ричард Паунд
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