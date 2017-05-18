Главные события у вас в почте
WADA потребовало от Исинбаевой покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая
Елена Исинбаева будет вынуждена покинуть пост руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Крайний срок выполнения требования – 31 мая. Соответствующее постановление приняли в совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ТАСС.
«До 31 мая эта персона покинет пост в РУСАДА», - заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келер.
В организации отметили, что назначение спортсменки на пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА противоречит «дорожной карте» по восстановлению агентства в правах. В ноябре 2015 года РУСАДА была лишена членства в WADA. Поводом для такого решения стало расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. РУСАДА и WADA согласовали план восстановления членства российской организации. Пост руководителя наблюдательного совета РУСАДА Исинбаева заняла 9 марта 2017 года.
Оставить комментарий