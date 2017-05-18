Сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между Канадой и Германией. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.