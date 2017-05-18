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Сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная РФ обыграла чехов на ЧМ-2017 по хоккею
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Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.
В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.
В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между Канадой и Германией. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.
Чемпионат мира по хоккею Спорт
Дмитрий Орлов Артемий Панарин Андрей Василевский Никита Кучеров
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