Чешские СМИ назвали российских болельщиков «западными монголами»

Российские болельщики на чемпионате мира по хоккею повели себя, как «западные монголы». Такое мнение высказал чешский журналист Ян Зиглер. Материал опубликовала газета Parlamentni Listy

Материал вышел под заголовком «Когда монголы попадают в цивилизованный мир». В тексте журналист несколько раз повторяет в адрес россиян такие эпитеты, как «деревенщина», «мужланы», «отсталые варвары». При этом автор делает оговорку, что использует «довольно тактичные» выражения. Поведение россиян Зиглер называет «ужасом и мраком» и отмечает, что «русские примитивы просто не стерпели поражения».

16 мая после матча Россия и США, который подопечные Олега Знарка проиграли со счетом 3:5, российские болельщики освистали американский гимн. Зиглер выступил с предложением наказать сборную России за поведение фанатов.

18 мая российская сборная в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею проводит встречу против сборной Чехии. После первого тайма счет в пользу россиян 2:0.