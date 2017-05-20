Непобедимых нет: Россия впервые попробует обыграть Канаду при Знарке

Сборная России в субботу проведет в Кельне полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады, победителя последних двух мировых первенств. Матч в "Ланксесс Арене" начнется в 16.15 мск. Россияне не обыгрывали канадцев в официальных матчах с чемпионата мира 2011 года, когда команда Вячеслава Быкова в четвертьфинале победила родоначальников хоккея со счетом 2:1.

Возвращение домой

В четверг сборная России со счетом 3:0 обыграла в Париже в четвертьфинальном матче команду Чехии, а в пятницу днем вернулась в Кельн. Поездка в столицу Франции запомнится в первую очередь не столько результатом – чехи не показали ничего особенного – сколько трудностями, с которыми столкнулась команда на пути в Париж. В связи с техническими проблемами россияне почти три часа прождали отправления своего поезда на кельнском вокзале.

"Все эти трудности, которые команда преодолела, определенно сплотили команду, сделали ее сильнее. Это очень важно с точки зрения дальнейших игр", — заявил агентству "Р-Спорт" первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

"Есть ощущение, что из Парижа с четвертьфинала вернулись домой, все-таки приезжаешь, а в отеле все вещи разложены. И еще раздевалку теперь в Кельне получили, которая весь турнир была у сборной Германии, там очень комфортно", — отметил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

Интересно, что ровно семь лет назад, 20 мая 2010 года, сборная России обыграла канадцев на "Ланксесс Арене" в четвертьфинале чемпионата мира (5:2).

Канада: в составе — звезды НХЛ…

Сборная Канады на групповом этапе играла в Париже, где победила в шести из семи матчей, неожиданно уступив лишь швейцарцам в овертайме. Это поражение стало для канадцев лишь вторым в последних двадцати восьми матчах на чемпионатах мира.

"Все знают, кто у канадцев основные. Ребята из "Филадельфии", Шайфли и О'Райлли катаются постоянно. Мне кажется, мы можем заставить их работать в обороне, и будет успех, — сказал форвард сборной России Евгений Кузнецов . — Готов ли я к жесткой игре? Ну, я же с ЧТЗ , что, меня запугать чем-то можно? Я бы не сказал, что у них там тафгаи какие-то. Ребята все играющие, и катаются хорошо, и в тело сыграть могут. Тем более, на большой площадке не так просто поймать кого-либо".

Кузнецов по ходу четвертьфинальной игры с чехами – в связи с травмой Владислава Наместникова — был переведен в центр тройки Никиты Кучерова Артемия Панарина . По словам тренера сборной России Харийса Витолиньша, вне зависимости от того, сыграет ли с канадцами Наместников, именно Кузнецов будет играть в тройке с Кучеровым и Панариным.

Особое внимание у российских журналистов и болельщиков в составе сборной Канады привлекает 36-летний защитник Крис Ли, последние четыре сезона отыгравший в магнитогорском "Металлурге". Всего во второй раз в истории в состав сборной Канады на чемпионат мира вошел игрок из КХЛ – первым был защитник Джоэл Квятковски, сыгравший пять матчей на чемпионате мира 2009 года после сезона в череповецкой "Северстали"

"Конечно, партнеры спрашивают меня про российских игроков из КХЛ, я стараюсь помочь, чем могу. Мы должны быть готовы к тому, что российские игроки обладают выдающимся уровнем индивидуального мастерства и могут играть, что называется, в стиле "шашки наголо", — сказал Крис Ли. — Хотел бы я сказать, как остановить Вадима Шипачева , но вы же помните, что в последнем финале Кубка Гагарина мне это не удалось. Определенно, это лучший плеймейкер в КХЛ, вообще — один из лучших плеймейкеров в современном хоккее".

Время для новой истории

Сборная России занимает первое место на турнире по реализации большинства, по проценту отраженных вратарями бросков, третье место – по игре в меньшинстве. Канадцы занимают второе место в каждой из перечисленных статистических категорий.

"Для меня очевидно, что ключом к победе станет игра спецбригад, обе команды занимают первое место по игре в большинстве на этом чемпионате мира, обе команды входят в тройку лучших по игре в меньшинстве. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, будет интересно играть против Андрея Василевского , Никиты Кучерова, Владислава Наместникова. Буду рад, если Кучеров и Наместников забьют, но только в случае нашей победы. Это будет идеальный вариант", — сказал Джон Купер , главный тренер канадцев и клуба НХЛ "Тампа", где играют три россиянина.

Сборная России под руководством Олега Знарка еще ни разу не обыгрывала сборную Канады. С 2014 года, когда тренер возглавил национальную команду, россияне провели три матча с канадцами, уступив в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), полуфинале Кубка мира 2016 года (3:5) и контрольной игре перед Кубком мира (2:3 ОТ). "Ничего во мне не сидит из-за того, что ни разу их не обыгрывал, я же не мальчик 18-летний, чтобы бояться встречи с ними", — заявил Знарок в преддверии полуфинала.

"Да, наш штаб еще ни разу не обыгрывал канадцев, но всегда надо новую историю начинать. Пора и нам начинать ее писать, обыграть канадцев очень почетно", — сказал Витолиньш.