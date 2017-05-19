WADA отправит Исинбаеву в отставку

Риди отметил, что данный вопрос представители агентства уже согласовали с российской стороной.

«Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА) должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли», — сказал президент WADA.

Отстранение Исинбаевой является одним из главных пунктов, которые необходимо выполнить, чтобы антидопинговое агентство возобновило работы по тестированию спортсменов российской лабораторией.

Отмечается, что олимпийская чемпионка должна оставить свой пост до 31 мая 2017 года. При этом выборы нового главы наблюдательного совета РУСАДА запланированы уже на ближайшие дни.