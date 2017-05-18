«Вот тупые!» Как Луческу психанул на пресс-конференции

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу обрушился с критикой на Виталия Мутко и назвал журналистов глупыми людьми.

Победа над «Краснодаром» оставила «Зенит» в гонке за второе место и путёвку в Лигу чемпионов. Тем не менее на послематчевую пресс-конференцию главный тренер петербургской команды Мирча Луческу пришёл в плохом настроении. Бросалось в глаза, что румынский тренер заведён. Безусловно, его разочаровала победа ЦСКА в параллельном матче в Казани. Наверное, Луческу хотелось опять поговорить и о судействе, поскольку арбитр Владимир Сельдяков из Балашихи не принял сторону «Зенита» в нескольких спорных эпизодах в штрафной краснодарцев. Но в то же время Луческу, конечно, понимает, что сейчас уже не лучший момент говорить о новых судейских ошибках. Любые слова обернутся против него.

Пресс-конференция завершилась в результате небольшим скандалом. Луческу отказался отвечать на безобидный вроде бы вопрос и покинул зал. Хотя начиналась беседа с представителями СМИ в более-менее спокойном русле. Мистера первым делом спросили о состоянии голкипера Андрея Лунёва , который получил травму, спасая «Зенит» от гола. — Сейчас сложно оценивать его травму, – сказал Луческу. – Но раз он не смог играть, значит, у Лунёва что-то серьёзное с коленом. Сразу после матча нельзя делать МРТ. Завтра он пройдёт обследование, и мы решим, как его лечить.

— Чем вы довольны и чем не удовлетворены, если брать вашу работу с «Зенитом» в целом?

— Я бы хотел сказать о другом. Впереди у нас ещё одна очень важная игра, чемпионат не закончился. Не будем забывать, что «Анжи» необходимо одно очко, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. В футболе всё возможно. Нам нужно победить «Локомотив» в Москве в любом случае. Пока не хочу подводить итоги, а позже, если понадобится, встречусь с вами и что-то расскажу.

Сейчас отмечу, что с первого дня работы в «Зените» на меня оказывалось большее давление со стороны СМИ. К сожалению, впервые за последние 20 лет команда, которую я тренирую, может занять третье место. Раньше я всегда финишировал первым или вторым, поэтому расстроен сильнее всех здесь присутствующих. Давление петербургских журналистов на наших игроков было слишком жёстким. Думаю, порой не стоило так критиковать их. Где-то лучше даже похвалить.

Мы весь год работали в очень сложных условиях. Всё началось с потери трёх ведущих игроков: Эсекиеля Гарая, Акселя Витселя и Халка. Требовалась «вторая линия», которая должна была их заменить. К сожалению, не все с этой задачей справились. Мы делали трансферы больше для того, что укомплектовать команду и иметь выбор среди футболистов. Расстроен, что никто из новичков не вышел в лидеры «Зенита», не стал твёрдым игроком основы. Осенью мы играли лучше, чем весной. После домашней победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера. Думаю, высказывания президента РФС относительно этой игры были некорректными, ему стоило сохранять нейтральную позицию. Такое впечатление, что он дал команду против «Зенита». Точно так же ему не нужно было комментировать чистое удаление Понтуса Вернблума. Потом помните, что произошло с «Зенитом» в Перми. Кроме того, глава РФС не имел права критиковать удаления игроков «Урала» во встрече с «Зенитом». Все эти удаления были по делу, что отметил, например, такой сильный специалист, как Валерий Газзаев . Подобные высказывания плохо действовали на психологию наших игроков.

С другой стороны, случались матчи, в которых арбитры судили против нас. К сожалению, петербургские журналисты эти ситуации не анализировали. Всё равно критиковали только «Зенит». Я пришёл сюда, чтобы создать новую команду с новой игрой. Может, у нас мало было молодых игроков, которые добавили бы энтузиазма. Но, повторюсь, слишком много негативных факторов окружало «Зенит». Хочу поблагодарить моих футболистов, которые в сложных условиях показали себя с лучшей стороны. Хотя Мигель Данни , скажем, пока не тот Данни, которого мы знаем. Он ещё должен набрать форму. Два наших лучших российских игрока, Игорь Смольников Олег Шатов , получали серьёзные травмы. Многие ребята получали мелкие повреждения. А Николас Ломбертс весь год хотел уйти. Это привело к тому, что мы не имели возможности рассчитывать на оптимальный состав, который наигрывали на сборах.

Бранислав Иванович пока не до конца понимает принципы ведения игры «Зенита». Он не вышел на тот уровень, который мы ждём от него. Наверное, этот трансфер стоило делать летом, а не зимой. Тогда был бы больший период, чтобы подготовить его через товарищеские матчи.

У «Зенита» остаются шансы на попадание в Лигу чемпионов. Но если бы не игра на безобразном поле с «Тереком», их было бы больше. Возможно, на «Петровском» мы бы победили. Конечно, и я, наверное, не всегда принимал верные решения по составу, поэтому такой результат и на моей совести тоже. Но даже с учётом всех проблем, «Зенит» набрал почти столько же очков, сколько и в прошлом сезоне. Забил больше всех в чемпионате, простил меньше, чем год назад. Самая моя большая боль – пропущенный от «Андерлехта» на 93-й минуте гол. Прошли бы далеко в Лиге Европы, было бы совсем иное психологическое воздействие на команду.

Как бы ни закончился чемпионат, у меня останется моя страсть к футболу. Её у меня никто не отберёт. Она мне поможет и в дальнейшем…