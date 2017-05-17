Федун назвал причину победы «Спартака» в чемпионате России в сезоне-2016/17

«Это стало возможным благодаря сплочённости руководства, штаба и команды, это сплав. В первую очередь, хочу поблагодарить наших фанов. Многие из них ещё в школу не пошли, а другие её закончили, пока команда не становилась чемпионом. Происходящее сегодня — это прекрасно! Это вечный праздник, и я хочу, чтобы он продолжался и в следующем году, и в последующие», — заявил Федун в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

«Спартак» разгромил «Терек» в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» был награждён Кубком чемпиона России по футболу.