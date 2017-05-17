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«Спартак» был награждён Кубком чемпиона России
Московский футбольный клуб «Спартак» был награждён Кубком победителя чемпионата России в сезоне-2016/17.
Торжественное вручение трофея состоялось после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Тереком». Трофей поднял над головой капитан «Спартака» Денис Глушаков.
Московский «Спартак» десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.
«Спартак» разгромил «Терек» в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» установил рекорд по количеству домашних побед в чемпионате России по футболу при 30 матчах в сезоне.
Главный момент сезона!!!— СЭ Спартак (@spartak_se) 17 мая 2017 г.
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