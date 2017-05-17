«Спартак» был награждён Кубком чемпиона России

Московский футбольный клуб «Спартак» был награждён Кубком победителя чемпионата России в сезоне-2016/17.

Торжественное вручение трофея состоялось после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Тереком». Трофей поднял над головой капитан «Спартака» Денис Глушаков

Московский «Спартак» десятый раз в клубной истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

«Спартак» разгромил «Терек» в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» установил рекорд по количеству домашних побед в чемпионате России по футболу при 30 матчах в сезоне.