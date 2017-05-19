Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет в воскресенье в Туле. После 27-го тура красно-белые досрочно стали чемпионами страны.

"Всю квоту "Спартак" выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с "Тереком", когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии", - сказал Мутко.

Исторически болельщики тульского клуба поддерживают не только свою команду, но и московский ЦСКА - принципиального соперника "Спартака". Из-за этого у туляков не складываются отношения с фанатами красно-белых.