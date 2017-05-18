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Знарок назвал отвратительным лёд на принимавшей матч Россия — Чехия арене в Париже
Олег Знарок назвал отвратительным качество льда на парижской арене «АккорХотелс-Арена». Слова главного тренера российской сборной по хоккею передает ТАСС.
«Игра психологически была для нас важной, мы готовились к ней, учитывая ситуацию с переездом. Качество льда отвратительное, на арене было очень жарко», — заявил Знарок.
18 мая сборная России в 1/4 финала чемпионата мира обыграла команду Чехии со счетом 3:0. На восьмой минуте первого периода счет в матче открыл Дмитрий Орлов. Вторую шайбу в ворота чехов на 13 минуте забил Никита Кучеров, реализовав большинство. На 54-й минуте встречи третью шайбу забил Артемий Панарин.
В полуфинальном матче подопечные Олега Знарка встретятся с победителем пары Канада-Германия. Игра состоится в Кельне 20 мая.
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