Знарок назвал отвратительным лёд на принимавшей матч Россия — Чехия арене в Париже

ТАСС Олег Знарок назвал отвратительным качество льда на парижской арене «АккорХотелс-Арена». Слова главного тренера российской сборной по хоккею передает

«Игра психологически была для нас важной, мы готовились к ней, учитывая ситуацию с переездом. Качество льда отвратительное, на арене было очень жарко», — заявил Знарок.

18 мая сборная России в 1/4 финала чемпионата мира обыграла команду Чехии со счетом 3:0. На восьмой минуте первого периода счет в матче открыл Дмитрий Орлов . Вторую шайбу в ворота чехов на 13 минуте забил Никита Кучеров , реализовав большинство. На 54-й минуте встречи третью шайбу забил Артемий Панарин

В полуфинальном матче подопечные Олега Знарка встретятся с победителем пары Канада-Германия. Игра состоится в Кельне 20 мая.