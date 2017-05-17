Уровень аммиака на «Зенит-арене» опасен для болельщиков

Уровень аммиака на «Зенит-Арене» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора . Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».

По данным журналистов, уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. В публикации отмечается, что именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут проведены, когда заработает основной контур вентиляции.

Строительство футбольного стадиона на Крестовском острове завершилось в декабре 2016 года. Стоимость объекта с изначальных 6,7 миллиардов рублей возросла почти до 50 миллиардов рублей. После сдачи арены в эксплуатацию выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии. ФК «Зенит» провел на поле две игры чемпионата России по футболу, после чего было принято решение о переносе оставшихся в сезоне игр клуба на старый стадион «Петровский». 17 мая «Зенит» сыграет против «Краснодара» в рамках 29-го тура чемпионата России. Предполагается, что стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка конфедерации летом 2017 и встречи чемпионата мира в 2018 году.