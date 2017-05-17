Сборная России по хоккею на ЧМ обновила рекорд команды СССР 53-летней давности

Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2017 года побила рекорд национальной команды СССР, установленный в 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Илья Сорокин. Подопечным Олега Знарка удалось на протяжении 201 минуты и 50 секунд подряд отстаивать свои ворота в неприкосновенности. Россияне провели «сухие» матчи на групповом этапе с командами «Дании» (3:0), «Словакии» (6:0) и «Латвии» (5:0) прервав серию в начале второго периода игры с США (3:5). Ворота российской сборной в этих встречах защищали Андрей Василевский

На Играх-1964 советские хоккеисты не пропускали на протяжении 200 минут и 15 секунд подряд. В итоге команда СССР победила на турнире.

Сборная России в четверг, 18 мая, в 1/4 финала ЧМ-2017 сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.