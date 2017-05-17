Федун рассказал, как «Спартак» отпразднует чемпионство

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, как красно-белые будут праздновать победу в чемпионате России сезона-2016/17. По его словам, 17 мая команда получит чемпионский кубок, а в середине июня состоится вручение золотых медалей.

«17 мая будет самое массовое мероприятие, с вручением кубка, поливанием шампанским и пивом. Будет, как нам обещали, цивилизованный выход болельщиков на поле. Мы хотели 21-го устроить проезд по Москве на автобусах, но не получилось, поскольку нам это не согласовали из-за определённых мероприятий, которые проходят в городе.

Где-то в середине июня будет вручение медалей. Мы определимся с залом, в котором это будет проходить. Пригласим наших болельщиков, ветеранов, спонсоров. Будет очень красиво, будет концерт», — сказал Федун в эфире программы «Футбол России».

Добавим, что 17 мая состоится матч 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек». Начало встречи — в 19:30 мск.