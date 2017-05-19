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Гендиректор WADA подтвердил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли подтвердил, что Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщает газета Daily mail.
Одним из пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления РУСАДА в WADA, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета организации независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора агенства Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета Елена Исинбаева покинет пост до 31 мая.
По словам Ниггли, этот шаг необходим, чтобы получить гарантии на будущее. Ранее член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков пояснил, что требование WADA касается постов главы и вице-председателя совета, поэтому Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА.
"Требование заключалось не в том, чтобы ушла Исинбаева, а в том, чтобы председатель и вице-председатель наблюдательного совета были не зависимы от всех заинтересованных сторон. Как вы помните, Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России. Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет - они вправе предложить другую кандидатуру", - приводит слова Хрычикова ТАСС.
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