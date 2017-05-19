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Мутко прокомментировал требование WADA Исинбаевой покинуть пост главы набсовета РУСАДА
«Конечно, покинет», - сказал вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя требование, выдвинутое WADA Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), чтобы Елена Исинбаева освободила кресло главы набсовета организации. «Этот критерий не направлен против Лены (Исинбаевой), это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации», - приводит РИА «Новости» слова Мутко.
Он уточнил, что ему не совсем понятно, от кого может зависеть двукратная олимпийская чемпионка и член МОК. Но, вероятно, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сочли, что Исинбаева представляет учредителя - Олимпийский комитет России, чего они хотели бы избежать.
«К Лене ни у кого нет вопросов, в том числе у WADA. Ситуация равносильна той, что у меня получилась с ФИФА», - пояснил Мутко. По его словам, он два года был членом исполкома ФИФА, что ни у кого не вызывало нареканий. «Потом вводятся критерии, по которым членами исполкома не могут быть члены госорганов власти стран», - напомнил он.
Накануне в Монреале состоялось заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, после которого замгендиректора организации выдвинул РУСАДА четыре пункта для восстановления членства. Основным является уход Исинбаевой в срок до конца мая.
После выполнения требований Виталия Мутко рассчитывает на то, что с июня «два новых полномочия - планирование и забор проб - нам будут возвращены, и организация будет близка к восстановлению».
В апреле этого года WADA выступало против назначения Исинбаевой главой набсовета РУСАДА.
Состав набсовета организации был утвержден незадолго до этого. КандидатуруЕлены Исинбаевой выдвинул Олимпийский комитет России.
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