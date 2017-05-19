Мутко прокомментировал требование WADA Исинбаевой покинуть пост главы набсовета РУСАДА

Он уточнил, что ему не совсем понятно, от кого может зависеть двукратная олимпийская чемпионка и член МОК. Но, вероятно, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сочли, что Исинбаева представляет учредителя - Олимпийский комитет России, чего они хотели бы избежать.

«К Лене ни у кого нет вопросов, в том числе у WADA. Ситуация равносильна той, что у меня получилась с ФИФА», - пояснил Мутко. По его словам, он два года был членом исполкома ФИФА, что ни у кого не вызывало нареканий. «Потом вводятся критерии, по которым членами исполкома не могут быть члены госорганов власти стран», - напомнил он.

Накануне в Монреале состоялось заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, после которого замгендиректора организации выдвинул РУСАДА четыре пункта для восстановления членства. Основным является уход Исинбаевой в срок до конца мая.

После выполнения требований Виталия Мутко рассчитывает на то, что с июня «два новых полномочия - планирование и забор проб - нам будут возвращены, и организация будет близка к восстановлению».

В апреле этого года WADA выступало против назначения Исинбаевой главой набсовета РУСАДА.

Состав набсовета организации был утвержден незадолго до этого. КандидатуруЕлены Исинбаевой выдвинул Олимпийский комитет России.