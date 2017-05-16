Шарапова получила травму и снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму и отказалась доигрывать матч второго круга турнира в Риме с представительнице Хорватии Мирьяной Лучич-Барони. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шарапова травмировалась в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 1:0 в свою пользу. В сопровождении медиков она ушла в подтрибунное помещение, но позднее смогла продолжить встречу. Сыграв еще два гейма, она отказалась от продолжения борьбы, несмотря на то, что вела в сете 2:1.