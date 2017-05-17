На российском телевидении прокомментировали отказ от покупки прав на ЧМ-2018

Председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с покупкой прав на телетрансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Его слова приводит ТАСС

«Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать», — заявил Чернышенко.

12 мая глава «Национальной общественной телекомпании Украины» Зураб Аласания рассказал о нежелании украинского телевидения транслировать матчи чемпионата мира по футболу-2018. По его словам, решение останется неизменным даже в случае выхода сборной Украины на мировое первенство.